Luciana Abreu obrigada a esconder as filhas

Lyonce, Lyannii, Amoor e Valentine.Contudo, a estrela da SIC optou por tapar o rosto às filhas, algo que nunca tinha feito. Esta mudança de atitude levou a que um fã questionasse o porquê de não mostrar as meninas. "A lei assim obriga. Protegê-las acima de tudo", esclareceu.

Na publicação foram vários os fãs que deixaram mensagens de carinho e felicitações à 'Tina' de 'Terra Brava', da SIC.



Recorde-se de que Luciana Abreu luta em tribunal com os dois ex-maridos, Yannick Djaló e Daniel Souza, devido a questões relacionadas com as filhas.



Luciana Abreu partilhou com os seguidores que já fez a árvore de natal e mostrou o momento ternurento com as filhas,