Luís Borges celebra aniversário da filha Lurdes e recorda Eduardo Beauté

Minha Princesa, hoje é o teu dia... já são 8 anos! Nesta foto tu querias ser bailarina, hoje queres ser modelo, não sei o que vais querer ser no futuro. Mas por mais que mudes de profissão/sonhos o papá vai estar sempre aqui para te ajudar", começou por dizer o manequim, que não poupou os elogios à criança. "És a mais despachada dos três, a mais protetora, a mais sensível, a mais pirosa, a mais Diva, a maior atriz em choro de todos os tempos! És tu... com todas as tuas qualidades e pequenos defeitos, mas és a minha preta da Guiné que eu tanto amo", acrescentou.





Luís aproveitou o momento especial para relembrar Eduardo Beauté, que morreu em setembro do ano passado, que também celebraria anos hoje. "Hoje farias 53 anos, e a nossa filha faz oito! Parabéns a ti Eduardo onde quer que estejas", escreveu, numa fotografia partilhada de Eduardo e a menina tirada numa gala.







Luís Borges tem-se mostrado um pai preocupado com o bem-estar dos filhos: Bernardo, de 9 anos, Lurdes, agora com 8, e Eduardo, de 4, em comum com Eduardo Beauté, que morreu setembro do ano passado.



Recorde-se que o filho mais velho, Bernardo, foi adotado por Eduardo Beauté e Luís Borges, mas Lurdes e Eduardo, só foram adotados oficialmente pelo cabeleireiro.

