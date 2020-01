Madonna mostra bastidores do concerto em Lisboa

Madonna atuou no passado domingo, dia 13 de janeiro, na sala de espetáculos do Coliseu dos Recreios, em Lisboa.A artista partilhou agora um vídeo dos bastidores, momentos antes do concerto, onde surge em frente ao espelho a fazer a contagem para o grande momento., escreveu a estrela pop na publicação, sobre a primeira atuação no nosso país pela digressão 'Madame X'.Apesar de não haver imagens do concerto, visto que não foi admitido o uso de telemóveis nem de máquinas fotográficas no espaço, que ficaram selados em bolsas durante a performance, os fãs conseguem ver registos dos ensaios.Antes do dia do concerto, Madonna já tinha partilhado a lguns momentos dos ensaios, e mostrou-se encantada com o Coliseu dos Recreios e ansiosa para brilhar em palco