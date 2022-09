Madonna obcecada com sexo Cantora respondeu a algumas curiosidades dos fãs para um vídeo do seu canal de YouTube.

Aniversário de Madonna

01:30

Madonna respondeu a algumas curiosidades dos fãs para um vídeo do seu canal de YouTube e, numa das inconfidências, a artista de 64 anos afirmou que o sexo é para si uma "obsessão". Além disso, quando questionada sobre qual das decisões que tomou na vida não foi "a melhor ideia", não hesitou: "Casar-me. Duas vezes."



A cantora esteve com Sean Penn de 1985 a 1989 e com Guy Ritchie de 2000 a 2008. Atualmente, não lhe é conhecida uma relação oficial.

Mais sobre