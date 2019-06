Ver esta publicação no Instagram Portrait of A Lady...............Madame ?. Album drops June 14th #madamex Uma publicação partilhada por Madonna (@madonna) a 11 de Jun, 2019 às 8:28 PDT

O lançamemento do novo álbum de Madonna, 'Madame X', está previsto para 14 de junho de 2019 e a cantora tem utilizado as redes sociais para desvendar algumas novidades sobre o projeto.Como forma de combate à censura do Instagram, esta terça-feira a cantora publicou uma imagem na rede social onde mostra o peito de uma mulher com uma rosa atravessada nos mamilos."Retrato de uma mulher. Madame X", pode ler-se na legenda da fotografia.