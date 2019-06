Manuel Luís Goucha mostra-se na sua piscina privada

Ver esta publicação no Instagram De molho! Bom fim de semana! Uma publicação partilhada por Manuel Luis Goucha (@mlgoucha) a 1 de Jun, 2019 às 4:54 PDT

Depois de uma semana atribulada entre o 'Você na TV' e as gravações de 'Master Chef', Manuel Luís Goucha rumou ao seu monte no alentejo.É no seu refúgio secreto que o apresentador da TVI desfruta de tempo de qualidade com o companheiro, Rui Oliveira, rodeado pela natureza que tanto admira.Perante as altas temperaturas que se fazem sentir no interior do País, o veterano não hesitou em dar um mergulho para se refrescar na sua piscina.Um momento registado nas redes sociais por Manuel Luís Goucha, que partilhou uma fotografia onde surge bastante animado, dentro de água."De molho! Bom fim de semana!", escreveu o apresentador na legenda da imagem.