Margarida Vila-Nova faz viagem solitária

Mini Férias! ?? E começa a minha #roadtrip

Recorde-se que, Margarida Vila-Nova e Ivo M. Ferreira separaram-se em novembro do ano passado, depois de o ator se ter envolvido com Jani Zhao, com quem trabalhou na série ‘Sul’. O casal estava junto há cerca de dez anos e tem dois filhos. Moravam juntos em Macau, mas Margarida regressou a Portugal na altura da separação.

Aos 35 anos, Margarida Vila-Nova embarcou numa viagem solitária. A atriz rumou ao sul do País, onde tem desfrutado das mais belas paisagens e aproveitado o bom tempo que se faz sentir, enquanto organiza os seus pensamentos e delinea novos projetos que se avizinham.Sem revelar a companhia da sua viagem, a atriz tem partilhado nas redes sociais diversos momentos dos seus dias de tranquilidade.", escreveu a atriz numa das fotos, revelando que o seu desejo era viajar para o norte, mas a chuva obrigou-a a trocar de planos.Esta viagem surge poucas semanas após ser revelada a gravidez de Jani Zhao, atual companheira do seu ex-marido, Ivo Ferreira.