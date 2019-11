Maria João Bastos de férias no México

04 nov 2019 • 18:14

aproveitou uma pausa nas gravações da nova novela da TVI para rumar até ao, onde tem estado a desfrutar de uns dias de descanso.Sem revelar se está acompanhada ou não, a atriz, que interpreta Olívia na produção da estação de Queluz de Baixo 'Na Corda Bamba', tem partilhado algumas imagens nas redes sociais onde se mostra sozinha a descansar no destino paradisíaco, na cidade deassim como as paisagens por onde tem passado.Aos 44 anos, Maria João Bastos continua a arrancar elogios por parte dos fãs que a seguem., são alguns dos comentários deixados pelos fãs que se podem ler.Recorde-se que, que sempre se revelou discreta em relação à vida pessoal, tem estado no centro de rumores por alegadamente estar noiva. A atriz tem exibido com orgulho um anel de diamante na mão esquerda desde agosto, e foi desde então que as suspeitas se levantaram. No entanto, Maria João Bastos continua sem confirmar a notícia, e tem optado por afirmar que não vai comentar o assunto.