Meghan Markle vai voltar às redes sociais Ex-atriz foi obrigada a fechar a conta de Instagram, na qual partilhava o dia a dia com os fãs, quando ficou noiva de Harry.

Meghan e Harry

01:30

Meghan Markle quer recuperar algumas questões que ficaram pendentes com a ligação a Harry. Uma delas é ter de volta a sua conta de Instagram, em que era seguida por 3 milhões de pessoas, que acompanhavam não só o seu trabalho enquanto atriz, como viam dicas, publicações sobre ioga e momentos com amigos. “Vou voltar ao Instagram”, declarou. Quando chegou à família real britânica foi obrigada a fechar a conta. “Foi um reajuste enorme ter de passar desse tipo de autonomia para uma vida diferente”, afirmou à ‘The Cut’, justificando que “adorava partilhar a sua vida com as pessoas”, mas que “amava mais Harry”. Meghan ainda criticou a forma como a família real divulga as fotos. “Eles têm uma estrutura em que, se queres publicar uma fotografia do teu filho, como membro da família, primeiro é preciso dá-las à Royal Rota”, disse, referindo-se à agência de marketing da monarquia.

Mais sobre