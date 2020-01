Namorado de Sofia Arruda faz proposta atrevida

. Tens o biberão da meia noite para dar".





Sofia Arruda mostrou-se descontraída ao partilhar no Instagram uma brincadeira com o marido, David Amaro.A atriz de 31 anos usou uma funcionalidade daquela rede social para responder a questões dos fãs. "Acho que nunca ‘brinquei’ a isto das perguntas. Bora lá?", escreveu.E, além dos seguidores, também o companheiro quis deixar uma pergunta. "Queres brincar comigo?".Sofia Arruda respondeu com humor.Recorde-se que o casal tem um filho em comum, Xavier, de seis meses.