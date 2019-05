Nani e Daniela apaixonados na Florida

21 mai 2019 • 13:03

Custou-me muito deixar o Sporting, porque é o clube do meu coração. É um clube de que gosto muito, vibro muito, quero sempre que tenha sucesso, mas apareceu uma nova oportunidade. E devido à situação financeira do Sporting, e após uma conversa particular com os responsáveis do clube, tudo indicava que tinha de partir para esta nova aventura. Acho que foi melhor para as duas partes".





Nani, o internacional português, não podia estar mais feliz a nível profissional e pessoal. O internacional português mudou-se para Orlando, na Florida, depois de ter brilhado no Sporting.A mulher, Daniela Martins, acompanhou o craque até ao outro lado do oceano e tem partilhado várias fotografias em família nas suas redes sociais.Em janeiro, quando o extremo foi transferido para o Orlando City, Nani contou à Renascença que continua a apoiar o clube leonino. "Nani e Daniela Martins estão juntos desde 2011 e já têm um filho em comum, Lucas, de cinco anos.