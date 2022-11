Neta de Joe Biden casou-se na Casa Branca

Em declarações, os avós confessam que "tem sido uma alegria ver Naomi crescer, descobrir quem ela é, e construir uma vida tão incrível para si própria". Sabe-se que avô e neta têm uma relação especial, já que a jovem tem um papel importante na carreira de Biden: foi Naomi quem o convenceu a concorrer nas eleições de 2020, contra o republicano Donald Trump.

Apesar de ter sido o 19º casamento a ser celebrado na residência oficial do presidente dos Estados Unidos da América, este foi o primeiro em que a noiva é neta do presidente. Naomi Biden casou-se no jardim sul da Casa Branca.A advogada, de 28 anos, neta mais velha de Joe Biden, disse ''sim'' a Peter Neal, de 25, licenciado em Direito. Numa cerimónia "íntima e privada", os recém-casados reuniram 250 convidados naquele que foi um verdadeiro casamento de outono.Para a decoração, os Biden optaram pela máxima "menos é mais", com uma decoração simples. O que mais chamou à atenção foi o vestido da noiva: inspirado em Grace Kelly, com adornos em renda e véu longo com um bordado discreto. Já o noivo optou por um elegante fato preto.O casamento não foi o único motivo de festa, já que a boda decorreu no mesmo fim de semana em que o presidente dos Estados Unidos da América celebrou o 80º aniversário.