Nova 'paixão' de Georgina Rodríguez custa 1300 euros

Sempre atualizada sobre as tendências de moda, Georgina Rodríguez mostrou aos fãs a sua última aquisição: uns sapatos de cunha da nova coleção da marca de luxo Chanel. Mas os botins não estão acessíveis a todas as carteiras.A 'nova paixão' da namorada de Cristiano Ronaldo custa cerca de 1300 euros.Quando exibiu os sapatos, revelou que foi "amor à primeira vista".A bela espanhola mostrou ainda, que é fã de um visual arrojado em branco, através da fotografia sensual que partilhou no elevador na qual deslumbrou com o conjunto.