Nova tatuagem de Margarida Corceiro revelada

14:38

Margarida Corceiro, de 20 anos, esteve na quinta-feira, dia 26, no famoso estúdio Sinkply Tatoo a fazer uma nova tatuagem na zona da lombar.

A tatuagem escolhida foi revelada pelo próprio estúdio nas histórias do Instagram. A atriz tatuou a palavra 'Art', que em português significa 'arte'. O seu significado pode estar relacionado com o sonho que Margarida tem de seguir o mundo artístico como profissão, uma vez que a mesma já provou mais que uma vez que, para além de fazer ficção nacional, gostaria de investir numa carreira no estrangeiro.

A atriz está em Madrid, Espanha, a fazer um curso intensivo de representação.

