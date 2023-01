Pasteleiro diz que deixou de ser a pessoa mais importante da sua vida

No passado domingo, dia 22, o famoso pasteleiro foi pai pela primeira vez de uma menina chamada Maria Emília, que é fruto da sua relação com Carolina Pinto. O ex-concorrente do 'Big Brother' já partilhou uma mensagem carinhosa nas redes sociais.

"Por muitas coisas boas que tenha ouvido do que é ser pai, tu ja és mil vezes melhor que isso tudo", escreveu na publicação onde aparece com a bebé ao colo, "a partir do segundo em que te vi deixei de ser a pessoa mais importante na minha vida, para começares a ser tu".

"Prometo amar-te para sempre" acrescentou Marco Costa.







