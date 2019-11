Paula Lobo Antunes com a filha, Beatriz

01 nov 2019 • 21:56

Paula Lobo Antunes surpreendeu ao mostrar, pela primeira vez, a barriga saliente de grávida, na praia.A atriz de 43 anos está no Algarve com o companheiro, Jorge Corrula, e com a filha, Beatriz, e não resistiu a ir a banhos.Paula Lobo Antunes anunciou a gravidez em setembro e já sabe que vem aí mais uma menina.