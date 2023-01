Pedro Granger de luto: "Hoje há festa no céu"

Pedro Granger

Foto: Instagram

23 jan 2023 • 15:03

Quando alguém parte o que é que fica?" começou por dizer "ficam histórias e memórias , lembranças , sentimentos, recordações".

Acrescentou ainda "todo um rol de coisas que muitas vezes, mais cedo ou mais tarde, o tempo acaba por ir aligeirando, embaciando, e levando também".

O ator destacou ainda a importância que a família tem na sua vida pois "fica de tal maneira enraizada, que pode até haver momentos em que me esqueça ou até me desvie , mas ao quais acabo sempre por voltar , porque estão lá, são e fazem parte de mim". Acabou então por dizer que vai haver uma "festa no céu".

A caixa de comentários encheu-se de mensagens de carinho e apoio dos fãs e amigos de Granger.





View this post on Instagram A post shared by Pedro Granger (@pedrograngeroficial)

No domingo, dia 22, Pedro Granger partilhou nas redes sociais um texto emocionante dedicado à avó que faleceu deixando os seguidores emocionados.