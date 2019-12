Pedro Teixeira declara-se a Sara Matos em dia de aniversário

A pequenota faz anos! Parabéns meu amor", escreveu o ator na legenda de uma fotografia da atriz.





É maravilhosamente bom para quem faz 30 anos, e já escolheu ser actriz há 15.", disse Sara, que mostra não ter problemas de sentir os anos a passarem. "Quanto mais vamos avançando na idade, mais fixe é. Acreditem!", afirmou.

Com todos os meus receios e inseguranças, parece que me sinto mais pronta para viver esta aventura que é a vida. Mesmo as partes menos boas, se tornam menos assustadoras, é tudo muito mais fluido...", disse ainda.





Um grande beijinho de coração a todos vocês . É maravilhoso sentir-vos comigo.", terminou Sara Matos.





Sara Matos celebra esta sexta-feira, dia 20, 30 anos.O namorado, Pedro Teixeira, não resistiu a aproveitar o momento para voltar a declarar-se à companheira através das redes sociais.A Elsa de 'Terra Brava' também assinalou o 30ºaniversário com um texto emotivo na sua conta de Instagram. A artista agradeceu todo o apoio e carinho que tem recebido, tanto a nível pessoal como profissional.Atualmente, Sara Matos revela-se mais feliz que nunca na vida profissional e pessoal. Ao lado de Pedro Teixeira, os dois já admitiram pensar construir família em breve, e, no pequeno ecrã, a atriz está a desempenhar uma personagem de sucesso em 'Terra Brava', na SIC.