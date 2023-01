Piqué assume (finalmente!) a nova companheira. Veja a foto

26 jan 2023 • 12:08

Vanessa Fidalgo

Numa semana turbulenta e mais uma vez marcada pelos 'ataques' de Shakira - e as reações do resto do Mundo - Gerard Piqué resolveu assumir uma posição mais firme e assumir publicamente o namoro com Clara Chía Marti, de 23 anos.



Como? Através das redes sociais, claro. O ex-jogador do Barcelona, partilhou uma fotografia ao lado da jovem na sua página oficial de Instagram. É a primeira vez que o faz. Todas as fotografias até agora conhecidas do casal eram publicadas pela imprensa cor-de-rosa, que por várias vezes os apanhou 'em flagrante'.

O namoro entre Clara Chía Marti e Piqué tem estado envolto em muita polémica. O casal de namorados conheceu-se num evento da Kosmos, produtora do ex-jogador. À época, Clara trabalhava como empregada de mesa e Gerard Piqué vivia com a cantora columbiana.