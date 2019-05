"Amor de irmãos", escreveu o craque do Benfica na lengenda da fotografia.

Pizzi vive momentos de grande felicidade a nível pessoal e profissional. Além de se ter sagrado campeão nacional pela quarta vez ao serviço do Benfica, o craque português está radiante com o nascimento do segundo filho, Francisco, fruto do seu casamento com Maria Barros.Nas redes sociais o craque partilhou uma imagem inédita dos filhos, Afonso, de 4 anos, e Francisco, de dois meses.