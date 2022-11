Rebel Wilson anuncia nascimento da primeira filha

View this post on Instagram A post shared by Rebel Wilson (@rebelwilson)

Rebel Wilson nunca escondeu os problemas com a fertilidade. Mas, no início do mês de novembro, recorreu às redes sociais para anunciar "o melhor presente de sempre": a filha, Royce Lilian.A atriz, de 42 anos, revelou que a bebé nasceu através do recurso a uma barriga de aluguer: "Mais do que orgulho por anunciar o nascimento da minha primeira filha, Royce Lilian, nascida na semana passada através de barriga de aluguer".Na publicação da rede social Instagram, aproveitou também para agradecer à mulher que deu à luz a filha: "Queria agradecer particularmente à minha linda barriga que aluguer que a carregou e a deu à luz com tanta gentileza e cuidado. Obrigada por me ajudar a começar a minha própria família".A artista assumiu ser homossexual em junho deste ano, ao mesmo tempo que apresentou a namorada, Ramona Agruma. Segundo a imprensa internacional, existem rumores de que as duas possam vir a trocar alianças brevemente.