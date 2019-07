Reveladas as primeiras imagens das filhas gémeas de Helena Costa

nasceram na passada sexta-feira, 28 de junho. A notícia foi avançada pela própria atriz que deu conta do nascimento das duas bebés através das redes sociais.Apesar de se encontrarem bem de saúde, Helena apenas revelou a primeira imagem das gémeas dois dias após o parto: "No dia 28/06/2019 a minha vida mudou!", escreveu a atriz nas redes sociais, na legenda de uma fotografia tirada na cama de hospital, onde surge com Mercedese Maria do Mar nos braços.