Rita Pereira faz nova dieta detox: "Estiquei-me à grande nas férias"

Estiquei-me à grande no México com burritos, feijão, tiras de milho, pão com manteiga, tequila, enfim, foi tudo o que havia no menu...portanto agora não há nada melhor que desintoxicar o organismo.", contou o rosto da TVI nas redes sociais.





Rita Pereira, que sempre se mostra preocupada com a forma física, vai iniciar uma dieta detox, à base de sumos, sopas, e refeições preparadas especialmente para alcançar os resultados que deseja após alguns excessos na alimentação.A atriz contou que abusou de refeições calóricas quando esteve no México, onde esteve a desfrutar de uns dias românticos de descanso na companhia do namorado, Guillaume Lalung . Agora, quer estar focada em "desintoxicar o organismo".