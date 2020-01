Rita Pereira sobre relação com Lalung: "Não há casal que não discuta"

Rita Pereira usou as redes sociais para fazer uma declaração de amor ao namorado, Guillaume Galung, e aproveitou para deixar claro que nem tudo é um mar de rosas na relação."Não há casal que não discuta. Não há casal que concorde em tudo. Não há casal que por vezes não tenha de respirar fundo e pensar sobre o amor.", começou por escrever na legenda de uma fotografia onde aparece a abraçar o companheiro.

, mas conseguimos fazer com que o nosso amor seja mais forte e importante do que tudo o que gostamos menos um do outro", concluiu, apaixonada.