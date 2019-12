Rui Patrício tem um esquilo de estimação

Mulher do craque revela que todos os dias recebem a visita do animal, que já passou a ser da família.

07 dez 2019 • 20:51

A viver em Wolverhampton, Inglaterra, desde que deixou o Sporting, Rui Patrício e a mulher, Vera Ribeiro, mostram já estar perfeitamente adaptados aos dias em Terras de Sua Majestade.O animal vai até à porta que dá acesso à casa e espera pacientemente por que Vera abra e lhe dê as nozes do dia. A mulher do guarda-redes tem partilhado as visitas do novo amigo, que já se tornou da família.