Rui Vitória lamenta distância no dia do aniversário do filho mais novo

Al Nassr, na Arábia Saudita. Apesar de se encontrar realizado profissionalmente ao serviço do clube, o treinador português não esconde a dor da ausência da mulher, Susana Barata, e dos quatro filhos.Esta terça-feira, o pequeno Santigo completou mais um ano de vida e a ausência do pai, por motivos profissionais, foi inevitável. Nas redes sociais, o antigo treinador da Luz fez questão de assinalar a data e deixar uma mensagem emotiva ao menino de três anos.Recorde-se que, Rui Vitória tem três filhos em comum com a a atual companheira - Santiago, Joana e Matilde - e uma filha de outro casamento, Mariana.