Rui Vitória regressa a Portugal e recorda meses de dor

Os últimos tempos foram de grandes mudanças na vida de Rui Vitória. O treinador deixou o Benfica e assinou pelo Al Nassr a 10 de janeiro, provocando um grande turbilhão de emoções no vida familiar e profissional do técnico.Quatro meses depois, Rui Vitória está de regresso a Portugal e fez questão de agradecer todo o apoio da família e amigos ao lado desta fase dificil mas de muitas conquistas.O técnico não esquece o apoio incondicional da família e relembra os momentos dificieis que viveu longe da mulher e dos quatro filhos. "Não é fácil estar longe de quem mais gostamos mas quando aqui chegamos", salientou Rui Vitória.Meses dolorosos para o treinador mas com um impacto bastante positivo a nível profissional. O tecnico português acabou por conquistar o título de Campeão Nacional da Arábia Saudita.