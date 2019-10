Sara Matos partilha momentos íntimos com Pedro Teixeira

Ver esta publicação no Instagram ?? Uma publicação partilhada por Sara Matos (@saramatosofficial) a 27 de Out, 2019 às 11:36 PDT

continuam a partilhar momentos de cumplicidade com os milhares de seguidores que os acompanham nas redes sociais.O casal de atores mostra que o namoro vai de vento em popa, e a atriz partilhou agora novas fotografias que fizeram as delícias dos fãs. No sofá, os rostos da ficção nacional mostram-se apaixonados.Na legenda da publicação, Sara apenas colocou um 'emoji' de coração, ao qual Pedro retribuiu ao comentar a imagem também com o mesmo símbolo. Vários famosos comoreagiram à publicação mostrando-se encantados com o romance.

Os fãs também não resistem em deixar comentários ternurentos. "Marvilhosos", "Lindões", "Sejam felizes", pode ler-se. Além disso, alguns fãs questionaram sobre quando Pedro Teixeira e Sara Matos pensam aumentar a família e ter um bebé, algo que Sara já admitiu recentemente fazer parte dos seus planos.