Sara Sampaio em clima de romance com o namorado em Itália

Oliver Ripley. O casal escolheu a ilha de Capri, em Itália, para gozar dias de descanso e desfrutar das mais belas paisagens de mar azul.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sara Sampaio (@sarasampaio) a 15 de Jul, 2019 às 6:22 PDT

O amor está no ar e Sara Sampaio tem aproveitado todos os momentos das suas férias junto do namorado,Além as habituais fotografias em biquíni, Sara partilhou uma imagem com o namorado onde é vísivel o grande clima de romance.