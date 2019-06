Sergio Ramos e Pilar Rubio: a foto em família

O craque do Real Madrid e a apresentadora subiram ao altar no domingo, 16 de junho, e mostram agora a foto com os filhos

Pilar Rubio e Sergio Ramos

14:41

Sergio Ramos casou com o seu grande amor, Pilar Rubio. O atleta subiu ao altar no domingo e o enlace esteve recheado de figuras públicas. O casal tem estado a partilhar várias fotografias do casamento. Esta quarta-feira, 19 de junho, Sergio publicou uma fotografia com os filhos que enterneceu os fãs.Sergio e Pilar são pais de Alejandro, de cinco anos, Marco, de três, e Sergio, de um.