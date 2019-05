View this post on Instagram

Hoje é um dia tão especial! Amor da minha vida, companheiro e amigo, pai extraordinário! Nunca percas a força deste olhar que me preenche e completa!! Que este sorriso continue a encher a minha vida de luz e, o mais importante, que Deus te dê sempre muita saúde para continuarmos juntos este caminho que... está apenas no início! Parabéns meu @goncalodinizz Sê muito feliz