Sofia Ribeiro empenhada no ginásio: "Estou orgulhosa de mim"

Tenho que partilhar que estou orgulhosa de mim.", começa por dizer o rosto da TVI.



"Acordei ainda era noite, trabalhei o dia todo, fiz cenas super difíceis na vida da minha personagem nova. E terminei aqui", revelou Sofia, que não esconde que se sente realizada e que esta atitude representa um crescimento pessoal, visto que, para ela, "há uns anos isto seria impensável".



"Depois de um dia assim, aterrava no sofá e de lá só saía para a cama", admitiu.



"É bom sentir que evoluímos! Estou podre? Estou, mas com aquela sensação boa, sabem?! Prioridades.", escreveu ainda Sofia Ribeiro, que juntou ainda ao desabafo palavras como "evolução", "crescimento", "foco", e mensagens de motivação como "força de vontade" ou "parar é morrer".



, revelou Sofia, que não esconde que se sente realizada e que esta atitude representa um crescimento pessoal, visto que, para ela,, admitiu., escreveu ainda Sofia Ribeiro, que juntou ainda ao desabafo palavras como, e mensagens de motivação comoou



Os fãs não resistiram a deixar mensagens de apoio a Sofia Ribeiro, que venceu a luta contra o cancro da mama "É assim mesmo", "És um orgulho", "Um exemplo a seguir", "Sempre em forma", foram alguns dos comentários deixados na publicação. Os fãs não resistiram a deixar mensagens de apoio a Sofia Ribeiro, que venceu a luta contra o cancro da mama e continua a fazer exames médicos para garantir que está bem de saúde , foram alguns dos comentários deixados na publicação.

Sofia Ribeiro é adepta de uma alimentação saudável e da prática de exercício físico e mostrou-sede si mesma pelo esforço que tem feito por não abdicar dos treinos.Ao partilhar fotografias no ginásio, onde foi treinar no final de um dia intenso, a atriz partilhou um desabafo com os seguidores.