Sofia Ribeiro: "Já tive dois ataques de pânico"

Sofia Ribeiro

17:18

falou sem tabus sobre um problema que a tem afetado: as. A atriz de 35 anos foi questionada por uma seguidora no Instagram e contou como tem tentado contornar a situação.. Hoje em dia, quando estou mais nervosa, mais ansiosa, tento respirar fundo, tento pensar em coisas boas, perceber que não é uma questão de vida ou morte, portanto, há que manter a calma", desabafou.O rosto da TVI falou também sobre o seu empenho em tentar manter um estilo de vida mais saudável. "Óbvio que recuperar a minha forma física tem sido super importante, ainda para mais depois do que passei. Mas a verdade é que, seja lá o que isso é. Treino para me sentir saudável e com mais energia. Esse é o meu foco. Tudo o que vem daí é ganho", concluiu.