Sofia Ribeiro mostra-se na cama com o namorado

Sofia Ribeiro não esconde a paixão pelo namorado, João Almeida Henriques... nem mesmo nos seus momentos íntimos.A atriz de 34 anos partilhou uma fotografia nas redes sociais onde mostra o companheiro a dormir deitado no seu colo na cama., escreveu o rosto da SIC.Além dessa mensagem, a artista juntou frases como:, ou. Isto porquetinha partilhado momentos antes com os fãs que estava a cumprir uma dieta rigorosa a "chá, água e caldos", devido a um exame médico que ia fazer, admitindo que estava a ser um sacrifício. Sem revelar mais detalhes, afirmou apenas que não era nada de preocupante, como forma de descansar os milhares de seguidores.A esta publicação intíma do casal, os fãs de Sofia Ribeiro não hesitaram em deixar mensagens derretidos com o romance:, são algumas das mensagens ternurentas.