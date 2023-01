Sónia Araújo mostra detalhes sobre a sua rotina no ginásio

Sónia Araújo não esconde o que faz para obter a sua aparência física que muitos consideram desejável. A apresentadora, de 52 anos, partilhou na rede social Instagram, um vídeo onde aparece concentrada a realizar vários exercícios de forma intensa.

"Parte do treino de hoje! Aqui vêm o trabalho de pernas e glúteos, mas o treino de 1 hora foi bem mais completo, com trabalho também de abdominal e terminado com um pouco de cardio na passadeira! Se não fizermos por nós… ninguém o faz", escreveu.