Vestido de Catarina Furtado dá muito que falar

O visual da apresentadora, que foi escolhido por Nuno Baltazar, contou com um vestido comprido e preto que continha algumas transparências na zona da barriga e pernas e foi ainda acompanhado por umas ondas leves e soltas no seu cabelo.

Catarina Furtado partilhou várias imagens dessa noite nas redes sociais e os comentários mostraram a divisão de opiniões sobre o look havendo várias críticas, elogios, alguns convites mais atrevidos e havendo até quem a comparou com Cristina Ferreira. Num dos comentários leu-se "não gostei do vestido", entretanto, outra pessoa escreveu "não tem nada de vulgar, tem tudo a ver com o evento em que é usado".