Zeca sofre acidente em Cabo Verde e é obrigado a receber tratamento

ão ganhou para o susto quando decidiu aventurar-se mais do que devia a fazer surf. O ator e médico sofreu uma aparatosa queda e teve mesmo de receber tratamento devido a cortes e espinhos que se cravaram no seu corpo.Valeu a ajuda e assistência de várias pessoas que não tardaram a auxiliar o ator: "E quando surfas onde não conheces e vais ao calhau", escreveu na legenda do InstaStorie onde deu conta do acidente.Recode-se que Zeca divide o seu tempo entre a representação e a sua grande paixão pela Medicina.