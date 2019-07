A realeza anima-se!

Archie, o bebé coqueluche da coroa britânica, foi batizado. À porta fechada, numa cerimónia privada, recheada de secretismo, da qual só foram divulgadas raríssimas imagens mas que deu muito que falar.Mais não seja porque os holofotes continuam colocados sobre Meghan Markle, os seus gastos, os seus gostos e a sua relação conturbada com a cunhada bem comportada, Kate Middleton.A realeza britânica não é, porém, a única a chamar a atenção esta semana.Os reis de Espanha, Felipe e Letizia, vão passar o verão separados... pelo menos para já! E do outro lado do Atlântico as ‘princesas’ Kardashian e Vergara têm novas histórias suculentas para revelar.Rei Ronaldo, por seu turno, rumou à sua terra natal, a Madeira, onde teve tratamento a condizer... e ainda aproveitou para matar saudades das comidas da mamã Dolores.Por cá, parece que a paz veranil ainda não chegou. Houve revelações esta semana que agitaram o mundo dos famosos.De tudo isso damos conta na sua ‘Vidas’, já recheada de sol e de corpos bronzeados.Ou não fosse tempo de Sexy Vidas!