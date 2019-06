VIDAS mais sexy

Já deve ter ouvido, certamente, aquelas frases: "os 30 são os novos 20" ou "os 40 são os novos 30".Querem simplesmente dizer que o conceito de idade mudou. Que idade não é número, é cabeça, é forma de estar da vida.É atitude. Como ser sexy. Ser sexy também não é, simplesmente, ser bonito ou apetecível. Ter pernas torneadas e peito de cair para o lado. Ser sexy é muito mais do que isso.É por todas estas razões - porque idade não é documento e porque o conceito de sexy vai muito além do que se vê - que o Sexy 20 mudou.A partir de hoje passa a chamar-se... Sexy Vidas. O que significa isso? Venha daí descobrir! Há novas categorias (que já não passam pela idade) mas sim por áreas de influência.Alarga-se o leque mas mantém-se a votação. Quatro grupos de jurados para quatro grandes categorias - TV, Sport, Net e Vidas - elegeram os candidatos: 10 homens e 10 mulheres para cada uma.São estes 80 nomes que vão a votos a partir de amanhã, aqui no. Curioso? Conheça-os já, inspire-se e sinta-se sexy (como bem lhe apetecer)!