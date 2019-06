Deborah Secco mostrou que continua a ser uma atrizes das brasileiras mais atraentes no panorama internacional.

Com quase 40 anos, a atriz surge mais ousada do que nunca com uma lingerie vermelha que evidência a sua excelente forma física.

A artista brasileira prova que a idade não passa por si e que mantém um corpo de sonho e é alvo de milhares de elogios nas redes sociais.