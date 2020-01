Blaya mostra-se despida com uma guitarra

Só para vos dizer que tocar guitarra é difícil e nunca mais vou ter as unhas da mão esquerda grandes", escreveu Blaya na legenda da imagem sensual.





Blaya voltou a surpreender os milhares de seguidores com uma fotografia provocadora que partilhou nas redes sociais.A artista fotografou-se despida, tapando o corpo tatuado apenas com uma viola. No entanto, as curvas da cantora não deixaram de dar nas vistas, o que captou as atenções dos fãs.

"Que sensual", "Guitarra em chamas", "Corpão violão", "Gostaria de tocar nesse corpo tão sensual", "Capa da playboy", são alguns dos pioropos que Blaya recebeu na publicação. No entanto, a artista voltou a receber críticas por se despir. "Para mostrares uma guitarra e dizeres que não sabes tocar é preciso despires-te toda?", atirou um seguidor.