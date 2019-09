14:14

Com apenas 22 anos, Kylie Jenner tornou-se um dos nomes mais apetecíveis do mundo empresarial e amealhou uma fortuna avaliada em mil milhões de euros, principalmente com a sua linha de cosméticos.E pode-se dizer que se dinheiro não lhe falta, beleza também não.A irmã de Kim Kardashian posou para a ‘Playboy’ e fez disparar os termómetros!