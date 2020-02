Alessandra Ambrosio

Foto: Instagram

23 fev 2020 • 14:25

Alessandra Ambrosio protagonizou uma sessão ousada para promover a sua marca de biquínis.A modelo de 38 anos voltou a derreter os milhões de admiradores ao partilhar uma fotografia a desfrutar do areal da praia, com um biquíni vermelho que lhe realçou as curvas e o tom bronzeado."A mais bonita do mundo", "Magnífica", são alguns dos elogios que a brasileira, que ganhou destaque por ser um dos ‘anjos’ da Victoria’s Secret, recebeu no Instagram.