Alessandra Ambrosio sensual ao sol

14:43

Carolina Cunha

Aos 38 anos, Alessandra Ambrósio continua a exibir uma silhueta de sonho e a ser uma das supermodelos mundiais mais desejadas.



A desfrutar de umas férias de luxo nas Maldivas, a modelo inundou as redes sociais com fotografias repletas de beleza e sensualidade. Com a silhueta em grande destaque, Alessandra mostra-se confiante e prova que a idade não passa por si.

