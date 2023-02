Alexis Clark: A roupa delicada lava-se no fim Modelo é estrela do Instagram e dona de casa prendada

Alexis Clark: A roupa delicada lava-se no fim

23 fev 2023 • 19:56

A modelo Alexis Clark, estrela do Instagram com mais de um milhão de seguidores, é o exemplo do que deve ser uma boa profissional e uma dona de casa prendada, mesmo numa simples ida à lavandaria. Ela lava, seca, deixa a roupa delicada para o final (graças a Deus!), sabe virar os fãs do avesso e ainda consegue ler o jornal...

Mais sobre