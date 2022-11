Alice Campello é a jovem dona do coração do espanhol Álvara Morata

Andava o jogador espanhol Álvaro Morata pelas redes sociais, quando viu uma fotografia da influencer Alice Campello em biquíni no Instagram. Consta que ainda procurou amigos em comum, mas como não encontrou elos de ligação, encheu-se de coragem e contactou-a diretamente. O pai da jovem ainda a avisou para “não confiar em jogadores de futebol”, mas uma coisa leva à outra e os dois acabaram por se encontrar. Casaram em 2017 e já têm três filhos.









Aos 26 anos, Alice Campello trabalha hoje como modelo e designer de moda para marcas como Chanel, Dior ou Dolce&Gabbana.

Sabe-se também que o pai é dono de um império de stands de automóveis e parece que Alice é a sua única herdeira, mas enquanto não toma conta do negócio, a jovem vai vivendo do amor com Morata. “A minha vida está nas mãos dele e a dele está nas minhas. Isso é amor”, disse. E com as mãos ocupadas em casa, Morata lá vai usando os pés e a cabeça em campo, como só ele sabe.

ÁLVARO MORATA





Aos 30 anos joga atualmente pelo Atlético de Madrid. Começou por alinhar na equipa do Getafe, mas depressa acabou por dar nas vistas e ser contratado pelo ‘gigante’ Real Madrid. Já passou pela Juventus, de Itália, e pelo Chelsea, Inglaterra, e é um dos grandes craques da seleção espanhola.