Ana Guiomar mostra-se em fato de banho

Look: ainda não havia disso", brincou a namorada do ator Diogo Valsassina na legenda da publicação.



"E não, esta foto não é de 2004 é mesmo do fim de semana passada", revelou ainda, juntando a imagem original noutra publicação, sem estar editada.



A imagem contou com vários elogios por parte dos fãs. "Uau", "Fantástica", Linda", "Que belo fato de banho", foram algumas das mensagens ternurentas deixadas à artista.

Ana Guiomar surpreendeu os milhares de seguidores ao partilhar uma imagem em fato de banho.A atriz de 31 anos exibiu a forma física durante um dia de praia a desfrutar do calor.