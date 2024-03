Angela Martini: Entre o conteúdo e a forma Modelo é formada em Life Coaching.

Angela Martini: Entre o conteúdo e a forma

09:42

Ex-Miss Universo Albânia (venceu em 2010), Angela Martini, hoje com 37 anos, começou como modelo aos 18 anos na sua terra natal, mas foi quando aos 21 se mudou para Miami, nos EUA, que a sua popularidade disparou. Hoje, é formada em Life Coaching e, com mais de meio milhão de seguidores, é produtora de conteúdos, "explorando a magia do amor no mistério que é a vida". Quanto aos conteúdos não sabemos, mas no que diz respeito à forma está no caminho certo.

