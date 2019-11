Anitta abana bumbum em calções reduzidos

Anitta continua a surpreender pela ousadia e sensualidade e também pelos dotes que exibe além da música.



A cantora brasileira de 26 anos 'incendiou' as redes sociais ao partilhar vídeos onde surge a dançar funk, com uns calções muito reveladores, que deixam as curvas à mostra.



A exibir o corpo de sonho, a ex-namorada de Pedro Scooby dançou ao som do seu novo tema, que lançou em parceria com mais três cantoras brasileiras: Luisa Sonza, Lexa e MC Rebecca, rebolando o bumbum sem deixar ninguém indiferente à silhueta de sonho.







Anitta exibe dança sensual









