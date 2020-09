Anitta dá o corpo às balas Artista revela corpo de sonho em produção ousada. Imagens sedutoras levam fãs à loucura

Anitta dá o corpo às balas

09:55

Uma semana repleta de desafios e sem fôlego. Foi assim que Anitta viveu os últimos dias ao esconder uma nova conquista profissional.



Para tal, a artista brasileira deu "o corpo às balas" para defender o seu novo desafio. Os admiradores ficaram empolgados com o projeto e deliraram com as fotografias ousadas, em que a cantora assume um lado sedutor.

